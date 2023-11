Excandidato a la Alcaldía de Bogotá hace 'vaca' para pagar deudas

El pasado 29 octubre pasado se realizaron en todo el país las votaciones para elegir alcaldes y gobernadores en todo el territorio nacional. Al igual que en toda época de elecciones, los diferentes candidatos invirtieron dinero en sus campañas políticas buscando dar a conocer sus propuestas.

No obstante, muchos de los candidatos no obtuvieron los resultados que esperaban y sí tuvieron grandes gastos. Además, en el caso de los candidatos a alcaldes y gobernadores que no alcanzaron cierta cantidad de votos, no tienen el derecho a la reposición, que les significa una suma de dinero.

Le puede interesar:

De acuerdo con la ley 1475 de 2011, estipula que: "En las elecciones para gobernadores y alcaldes, cuando el candidato obtenga el cuatro por ciento (4%) o más del total de votos válidos depositados en la respectiva elección".

En ese sentido, los candidatos que superen el 4% reciben en las elecciones de este año 2.766 pesos por voto válido para las alcaldías, y de 4.590 pesos para las gobernaciones.

En el caso de las elecciones en Bogotá, solo tres candidatos superaron el 4% para tener derecho a la reposición de votos: se trata de Carlos Fernando Galán, alcalde electo de Bogotá con el 49% de los votos, Juan Daniel Oviedo, futuro concejal con el 20% y Gustavo Bolívar, con el 18%.

Entre tanto, Jorge Robledo, Nicolás Ramos, Jorge Luis Vargas, Rafael Quintero, Rodrigo Lara y Diego Molano no superaron ni el 3%, por lo que no reciben recursos del Consejo Nacional en Electoral.

En medio de este panorama, uno de estos candidatos inició por redes sociales una recolección de dinero por redes sociales para pagar las deudas que le dejó la campaña política a la Alcaldía.

Una 'vaca' por Robledo

Se trata del candidato por el partido Dignidad y Compromiso, Jorge Enrique Robledo, quien se llevó 34.568 votos a favor, que representaron un 1,13% de la totalidad de los votos.

Robledo reveló que la campaña le dejó una importante deuda: "No tuvimos reposición de los votos, lo que me dejó con una deuda bancaria de 350 millones de pesos que no tengo, que habrá que pagar y que nos crea dificultades para actuar. La idea es pasar el sombrero entre quienes valoran lo que hacemos y nuestro papel en el futuro de Colombia".

Le puede interesar:

Dignidad y Compromiso es un partido político colombiano que inicialmente fue fundado el 29 de octubre de 2020 bajo el nombre Dignidad y que fue renombrado y refundado en febrero de 2023 tras la fusión con el movimiento político Compromiso Ciudadano bajo el liderazgo de Robledo y Sergio Fajardo.