Excepciones del día sin carro en Bogotá: Chia y Mosquera se suman a la jornada

El próximo jueves 22 de septiembre se reactivará en Bogotá, la jornada del Día sin Carro y sin Moto, desde las 5:00 de la mañana a 9:00 de la noche, tras dos años de suspensión por la pandemia.

La novedad será que a la jornada se unen los municipios cundinamarqueses de Mosquera y Chía (6:00 a.m. – 8:00 p.m.). El Distrito estableció esta fecha que coincide con el Día Mundial sin Automóvil, cuando se prevé que en la capital del país, más de 1’800.000 vehículos particulares y 469.000 motos dejarán de circular, reduciendo la huella de carbono que producen los combustibles fósiles.

“El día sin carro y sin moto es un respiro para la ciudad. Nuestro cálculo es que vamos a reducir en 57% las emisiones CO2 equivalentes, las que causan el cambio climático. Se van a reducir en 43% las emisiones de material particulado 2.5, las que más afectan nuestra salud y vamos a usar nuestra flamante y nueva red de microsensores para medir puntos precisos en la ciudad sobre la Carrera 7ª y los centros comerciales Palatino, San Martín y Ecopetrol en la 37, para identificar la diferencia de los momentos entre tener vehículos circulando y los que no están circulando”, explicó la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia.

Por su parte, la secretaria de Movilidad, Deyanira Ávila, señaló que “con esta jornada fortaleceremos el transporte público, los viajes a pie y en bicicleta. A esto se suma un gran plan de intervención del sector Movilidad donde tendremos con más de 1.140 agentes en vía, 200 operadores del grupo guía y 50 puntos de control".

Las estaciones de Transmilenio tendrán apertura a las 3:30 a.m., media hora antes a su horario habitual (4:00 a.m.) y las que abren a las 4:30 a.m. abrirán a las 4:00 a.m.

El cierre de la operación será a la 1:00 a.m. del 23 de septiembre; así mismo se activará el 100% de la flota disponible para el servicio de los ciudadanos.

Se ajustarán los planes semafóricos para dar prioridad a peatones, ciclistas y transporte público en las 1.559 intersecciones de la ciudad, y se habilitarán planes de manejo de tránsito prioritarios, además de asignar 100 trabajadores con la maquinaria necesaria para cada frente y brindar espacios adecuados para que los ciudadanos se movilicen.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Ambiente, en el Día sin Carro y sin Moto se dejan de emitir más de 8.600 toneladas de dióxido de carbono, que corresponde a la reducción del 57 % de las emisiones generadas en un día en la ciudad.

Además, se espera que las emisiones de material particulado 2.5 y de carbono negro disminuyan en un 63 y 50%, respectivamente.

La entidad también tendrá siete puntos de control a las fuentes móviles en diferentes corredores viales y tendrá 17 puntos con microsensores para realizar mediciones indicativas de calidad del aire, que se complementan con las 19 estaciones de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire. Asimismo, tendrá 24 puntos de monitoreo del comportamiento del ruido ambiental.

Excepciones

Dentro de las excepciones que se incluyeron, y con el propósito de impulsar la movilidad sostenible, están los vehículos y motos propulsados por motores eléctricos, sin embargo no se incluirán los vehículos híbridos; adicionalmente:

● Vehículos y motocicletas conducidos por personas en condición de discapacidad o para su transporte.

● Vehículos de emergencia.

● Transporte escolar.

● Vehículos de transporte con capacidad para movilizar más de 10 pasajeros.

● Vehículos y motocicletas de las empresas de transporte de servicios públicos domiciliarios.

● Motocicletas de vigilancia y seguridad privada.

● Carrozas fúnebres.

● Motocicletas que prestan el servicio de mensajería y/o domicilio.

● Vehículos de transporte de valores.

● Transporte público.

● Vehículos y motocicletas para el control del tráfico y las grúas que prestan el servicio a la Secretaría Distrital de Movilidad.

● Caravana presidencial.

● Vehículos y motocicletas militares, de Policía Nacional y de Organismos de Seguridad del Estado.

● Vehículos y motocicletas de servicio diplomático o consular.

● Transporte asignado por la Unidad Nacional de Protección a personas que tengan medidas de protección.

● Vehículos y motocicletas destinados para el control operacional y el mantenimiento del Sistema Integrado de Transporte Público.

● Transporte para el control de emisiones y vertimientos.