Exgerente de Transmilenio, atracada cuando salía del mercado: 'Me apuntaron con una pistola'

María Consuelo Araújo, excanciller de Colombia y exgerente de Transmilenio en la alcaldía de Enrique Peñalosa, fue atracada hace menos de un mes en la localidad de Usaquén por una banda de criminales que, al parecer, ya había asaltado a varios vecinos del sector.

“El 01 de octubre a las 11:30 a.m. salí del Fish Market ubicado en la 19 con 124 mientras esperaba a que me recogieran. De repente un hombre en el andén me apuntó con una pistola para que le entregara el celular", relató Araújo en entrevista con La FM.

La exgerente de Transmilenio aseguró que, tras recibir el celular, el ladrón se escapó junto con su compañero en una motocicleta. Araújo lamentó que mientras sucedieron los hechos no recibió ayuda de nadie: "Todo el mundo vio cómo me atracaban y desafortunadamente la solidaridad brilló por su ausencia".

Finalmente, Araújo contó que las autoridades no le han dado ningún avance por la investigación. "Por el contrario, creo que la banda criminal ha seguido operando en la zona porque he escuchado de varias personas que les han robado el teléfono de la misma manera. Atracadores con moto, con pistola y a plena luz del día".

Entre enero y septiembre de 2020, en Bogotá se han registrado 59.557 denuncias por hurto a personas, según datos de la Secretaría de Seguridad. En Usaquén, por su parte, la cifra es de 4.463.

María Consuelo Araújo fue secretaria de Integración Social de Bogotá desde enero de 2016 hasta febrero de 2018. En ese momento, el entonces alcalde Enrique Peñalosa la nombró gerente de Transmilenio, cargo que ejerció hasta el 31 de diciembre de 2019.