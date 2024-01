¡Exigimos justicia!: Padre de cadete muerto en atentado en la Escuela General Santander

Tras cumplirse cinco años del atentado ocurrido en la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander, perpetrado por el ELN, cuando estalló un carro bomba dentro de las instalaciones en Bogotá, los familiares indicaron que exigen justicia y que se sienten abandonados por el Gobierno Nacional.

Caber recordar que en este atentado murieron 22 personas y 89 personas resultaron heridas, entre las víctimas habían estudiantes y suboficiales de la Policía.

El autor material del atentado fue identificado como José Aldemar Rojas Rodríguez, quien entró a la Escuela General con una camioneta Nissan Patrol, cargada con explosivos, y colisionó intencionalmente en el momento en que se encontraba en un alojamiento femenino.

Le puede interesar: Van 30 homicidios cometidos en lo corrido de 2024 en Bogotá

Sobre este atentado también se conoció hacia el año 20 de febrero del año 2023 el Juzgado 61 de Bogotá le otorgó la libertad a cinco personas que estaban siendo investigadas, por sus presuntos nexos con la ataque con la guerrilla del ELN.

Hecho que fue rechazado por los familiares de los cadetes muertos en la Escuela General Santander porque, como lo aseguró Cesar Ojeda, padre de Cesar Alberto Ojeda Gómez, “no sabemos a dónde acudir o con quien hablar debido a que cuando vamos a la Fiscalía General a pedir poder entrevistarnos con el señor fiscal, nos dicen que no saben cuál es la oficina del señor, porque hasta el sol de hoy no hemos tenido contacto con el fiscal general para que nos explique el motivo, razón del porqué dejaron libres a estos presuntos delincuentes y en que va el caso de investigación del atentado”.

Añadió el fiscal del ente investigador que, “necesitamos conocer quiénes fueron los facilitadores para que ese vehículo ingresara a la General Santander, ya que todos sabemos que se lo atribuyo el ELN, pero sabemos que ellos no actuaron solos, entonces pedimos que se haga justicia, porque nosotros los familiares siempre estamos atentos de toda la información, pero en la parte de saber la verdad, y clamar la justicia terrenal estamos sintiendo que nos están dejando solos, ya el proceso está parado, y si nosotros no venimos a Bogotá a estar pendiente de las cosas, entonces no pasa nada”.

Lea además: Capturan a 'Los lobos' señalados de extorsionar a comerciantes en el sur de Bogotá

Respuestas y justicia es lo que piden los familiares de los cadetes muertos en este atentado, para hoy se tiene preparado por parte de la Policía Nacional un homenaje póstumo y para las cuatro de la tarde hay una reunión con el ministro de la Defensa, en donde se espera que los escuchen.