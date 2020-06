“Es extraño todo esto porque no hay libertad para caminar normalmente. No estoy acostumbrado a estas filas, vine a cambiar el celular porque hay hoy abrieron; se me daño justo cuando inició la cuarentena (y) no lo había podido arreglar, hasta ahora que abrieron aquí”, dijo.

Su esposa agrega que “hacía falta venir; nosotros generalmente veníamos casi todos los días, pero con todo esto pues no volvimos, se siente raro le cuento, pero bueno esperemos que todo esto pase rápido”.

Entre tanto Eugenia Gómez añadió que le parecieron muy adecuados los protocolos al ingreso del centro comercial. “Toman la temperatura, echan desinfectante en manos y pies, nos indican que siempre hay que caminar por la derecha, reparando la distancia de dos metros entre persona y persona”.

Además, insistió en que “es muy triste ver casi todo cerrado, da nostalgia, esperemos que todo abra rápido, que todo sea como antes y ya ni haya peligro de nada”.