Extranjero golpeó y robó a odontóloga simulando ser paciente

Atraco y golpiza en pleno consultorio

Luego de ser atendido, el hombre la encerró y golpeó a la mujer en reiteradas ocasiones.

"Una vez que me descuidé para pasar los instrumentos que utilicé a esterilización. El sujeto, con una navaja, me empujó hacia la pared, me tumbó y empezó a amenazarme", señaló la víctima del hurto.

De acuerdo con el testimonio de la mujer, el criminal ya ha robado varias veces en el Barrio San Mateo y lugares aledaños a Soacha.

"Una persona nos hizo el comentario de que esta persona ya había robado en una vivienda de aquí, de Soacha. Hizo el hurto y a los días ya estaba rodando por las calles, pero la comunidad lo vio y le propició una golpiza", comentó la odontóloga.