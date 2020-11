El exjugador de fútbol Willington Ortiz denunció que fue víctima de un hurto por tres sujetos que se hicieron pasar por policías, en el sector de Suba (noroccidente de Bogotá).

Ortiz le confirmó a RCN Radio que el hecho sucedió en el barrio Prado Veraniego, muy cerca a donde funciona un restaurante de su propiedad.

"Los tres sujetos estaban en un vehículo y me llamaron, argumentando que eran policías y que en la zona se había presentado un robo", señaló el deportista, quien aclaró que los sujetos estaban vestidos de civil pero le presentaron unos carnet de identificación.

Vea también: Educación presencial vuelve “sí o sí” en enero a Bogotá, advierte Claudia López

"Cuando supuestamente me estaban revisando, uno de ellos me intimida y me pide que le entregue el dinero; yo me quedo quieto y ahí me roban todo", contó Ortiz.