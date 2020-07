Falta de trabajo, el flagelo de la población vulnerable confinada en Bogotá

Después de las primeras 24 horas del inicio de la cuarentena sectoriazada en ocho localidades de Bogotá, se empezaron a conocer voces pidiendo ayuda desde la población vulnerable de esas zonas que asegura no tener cómo subsistir y pasar el aislamiento.

En algunas localidades como Mártires o Santa Fe, hay personas que ya empiezan a pedir ayudas y presencia de las autoridades en medio de la emergencia sanitaria, como en la zona de tolerancia del centro de la ciudad, en donde afirman que la falta de circulación de personas los ha afectado económicamente.

“Acá hay más de una persona que somos mamá y papá. No tenemos comida. Vea la hora que es y yo dando vueltas porque a mis hijos no les he podido dar comida. Está preocupante porque así uno no puede salir”, dijo una mujer que vive y trabaja allí.

“Cuando se podía salir uno se buscaba para su pieza y la comida. Que nos ayuden por lo menos con el mercado. Está duro y preocupante porque acá somos más de una que somos mamás solas, sin pareja y vivíamos de la gente que venía acá”, agregó la mujer.

Comerciantes de varias de esas zonas también han afirmado que se encuentran preocupados porque la cuarentena sectorizada puede traer consecuencias económicas negativas ya que piensan que la gente no saldrá a comprar igual que antes e incluso hasta tendrían que hacer recortes de personal.

“Todavía no hemos tomado una decisión al respecto y nos toca esperar a ver qué sigue de ahora en adelante”, dijo una mujer en una tienda, quien aseguró que a pesar de que puede abrir su negocio, las ventas no son iguales.

La cuarentena en Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe, Chapinero, Santa fe, Usme, Los Mártires y Tunjuelito irá hasta el 26 de julio; luego las restricciones comenzarán en Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Fontibón, Suba, Engativá y Barrios Unidos.

Para esto, la alcaldía dispuso subsidios del programa ‘Bogota solidaria en casa’ que llegarán a más de medio millón de familias en condiciones de vulnerabilidad y sin acceso a recursos en medio de la pandemia por COVID-19.