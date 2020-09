Familiares de abogado muerto en procedimiento policial exigen justicia

Justicia y una condena ejemplar es el pedido que hacen los familiares del abogado Javier Ordóñez Bermúdez, quien murió tras un presunto uso de fuerza excesiva por parte de miembros de la Policía Metropolitana, en el sector de Santa Cecilia, al noroccidente de Bogotá.

"Es inaceptable que la Policía ataque de esa forma a un hombre de bien, que no escucharan cuando mi sobrino les pedía que pararan", sostuvo una tía de la víctima.

Lo atacaron con intenciones de matarlo", explicó la mujer, quien en medio de la rabia, pidió justicia. Según los familiares, el abogado y sus amigos no estaban tomando en la calle sino que salieron para comprar licor pues el que tenían se les había terminado.

Lea además: Habla el amigo que iba con abogado que murió tras descargas eléctricas

"No es cierto que ellos estuvieran tomando licor y aún así, no era para que hicieran lo que le hicieron", afirmó la mujer. Por su parte, los vecinos aseguraron que la víctima no era una persona problemática y que no tenía problemas con quienes vivían en el mismo conjunto residencial.

Ante el llamado realizado por los familiares y ante la gravedad del hecho, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que se realizarán las tareas de investigación necesarias, para determinar qué fue lo que sucedió en este caso.

Además de rechazar el hecho, el Ministro aseguró que la Policía tiene las puertas abiertas para que las autoridades competentes realcen las labores que ayuden determinar lo que sucedió.

La Dirección General de la Policía Nacional también lamentó el hecho y aseguró que se tomaron algunas medidas iniciales como las sanciones correspondientes a los uniformados involucrados.

Le puede interesar: Entregan nuevos detalles sobre muerte de un abogado en procedimiento policial

Además, destacó la autoridad que colaborará con todo lo necesario para que se adelanten las investigaciones del caso. En ese sentido, los representantes de la Veeduría de Salud de la Policía Nacional, también rechazaron estos hechos.