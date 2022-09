Familiares de conductores de Transmilenio protestan en el 20 de Julio, ¿qué denuncian?

En la localidad del 20 de Julio se presentan bloqueos, por parte de familiares de los conductores de Transmilenio, que hacen parte del Consorcio Express. Los manifestantes aseguran que no les están respetando sus derechos laborales.

Algunos miembros del sindicato de conductores indicaron que, “adentro, en las instalaciones de Consorcio Express, se ve la explotación, por lo que tenemos líderes sindicales amenazados de muerte y el consorcio no hace nada”.

“El salario de ellos tampoco es adecuado, no respetan recomendaciones ni restricciones, por eso estamos acá, por nuestros líderes sindicales que están siendo amenazados por los mismos jefes”, destacaron.

Los manifestantes denuncian que están mandando a los trabajadores a descargos sin justificación. Así mismo, mencionan que “están abusando de los derechos laborales, no respetan a los conductores, están robando los sueldos a los conductores. Pedimos que venta el diligente de Consorcio Express y escuché nuestras denuncias”, afirmó.

Por otro lado, RCN Mundo habló con los afectados que no pudieron tomar su transporte público habitual, por el bloqueo en el Portal 20 de Julio, y hay opiniones a favor y en contra de estas protestas.

“A mí no me gusta esto, porque uno viene corto de sus pasajes y uno va a laborar, pero eso tienen que informarlo para que uno esté al tanto de la situación y pueda buscar estrategias para llegar tiempo a nuestros empleos”, mencionó una de las habitantes del lugar.

“En el trabajo no nos creen porque de pronto esto no lo han publicado, porque ya le avisé a mi jefe y me dijo que trate, porque uno tiene que llegar temprano, entonces a veces no le creen a uno”, agregó.

Por otro lado, algunos habitantes apoyan estas protesta. “La verdad, yo sí apoyo porque nadie trabaja gratis. Y es una empresa que echa a los empleados, los están explorando y nadie hace nada”, sostuvo uno de los vecinos.

Los miembros del sindicato exigen nivelación salarial, así como el pago del bono y del salario, respeto por las recomendaciones médicas y respeto también por los derechos sindicales, así mismo piensan no más multas injustificadas entre otros reclamos