Familiares de reclusos protestan frente al Inpec en Bogotá

Un grupo de familiares de internos de diferentes cárceles del país, se concentraron frente a la sede del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

La razón, pedir al Inpec brinden todas las garantías de protección a quienes están privados de la libertad, en medio de la pandemia por la COVID-19.

Con carteles, cacerolas y pitos, más de 50 personas exigieron mejores condiciones para esta población. “Que nos ayuden, no dejen que nuestros familiares se mueran, no al genocidio carcelario, necesitamos apoyo para que nuestros familiares no se contagien con el virus, hay muchas personas en condiciones precarias”, sostuvo Juliana Cuadros.

Por su parte, Claudia Mora, agregó que “mi familiar tiene 53 años, tiene diabetes, ya le dio un infarto, pero la ley de excarcelación no lo cobija, pero él tiene una enfermedad terminal. Por favor, que nos ayuden, queremos ver vivos a nuestros familiares, pedimos al gobierno soluciones para el tema, lo más rápido posible”, pidió.

Entre tanto, Miriam Paredes, solicitó que su hermano pueda tener una muerte digna, ya que asegura tiene una enfermedades terminal. “Deberían colaborarnos, para que esté con su familia, cometió un error, pero es un ser humano que necesita ayuda, pero no más traslados, se los están llevando de cárcel en cárcel, exponiéndolos más”, afirmó.

Investigación

En las últimas horas, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), general Norberto Mujica, por presuntas irregularidades en el procedimiento de traslado de internos ante la emergencia sanitaria derivada de la COVID-19.

El Ministerio Público busca determinar si hay faltas disciplinarias que fueron denunciadas por la Comisión de Derechos Humanos y audiencias del Congreso de la República, en su deber de director, al proteger los derechos a la salud y la vida de las personas privadas de la libertad.