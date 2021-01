A Bogotá regresaron las cuarentenas sectorizadas y con ellas los trapos rojos en puertas y ventanas de las casas de familias más vulnerables en varias localidades de la ciudad y que generalmente mantienen su economía con el trabajo del día a día.



Estos elementos, que simbolizan que el hogar que los tiene cuenta con necesidades monetarias o alimenticias, no solo han sido puestos en algunos sectores que ya tienen restricciones, sino también en aquellos que van a tenerlas en las próximas semanas.



La mayoría de esas familias están compuestas por ciudadanos que se dedican a labores tales como el reciclaje o las ventas informales y piden ayuda a las autoridades, para pasar las próximas restricciones decretadas hasta el 28 de enero en distintas zonas de la capital colombiana.



“Estamos desempleados totalmente. Ahorita con esta pandemia ni permiso nos están dando para trabajar, para reciclar. Mi zona de reciclaje son bares y no he podido trabajar hace siete meses. ¿De qué vivo? De nada”, expuso una mujer.



Una joven afirmó que a pesar de las restricciones sale a vender alimentos: “pero es complicado porque cada nada nos saca la Policía de acá y nos toca estarnos moviendo de lado a lado, no nos dejan vender y pues nosotros también necesitamos los ingresos".

"Ha sido complicado completamente ya que uno vive de un ingreso diario y si uno no trabaja, no tiene ingresos en la casa, no tiene comida, no tiene nada. ¿Cómo se hace para subsistir con el arriendo, servicios, comida? Y no hay ayuda para quedarse en casa y no trabajar", agregó un ciudadano.

En algunos lugares como en Suba, localidad que está en cuarentena, se evidenciaron algunos trapos rojos. En otros como en Ciudad Bolívar, en donde está por comenzar una nueva restricción, los ciudadanos se adelantaron y ya piden ayudas.

Desde el distrito afirmaron que entregarán bonos solidarios a familias en estado de vulnerabilidad por las nuevas cuarentenas decretadas y que, inicialmente, terminarán el 28 de enero próximo.