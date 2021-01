Federación Médica alerta colapso del servicio de urgencias por falta de camas UCI en Bogotá

Agregó que "estamos trabajando en conjunto con el alcalde encargado y la Secretaría de salud, para descongestionar los servicios de urgencias y atender a los usuarios nuevos que lleguen".

Carolina Corcho dijo que una de las razones de esta situación es el desabastecimiento de medicamentos de cuidados intensivos que hace que muchas de estas camas no estén disponibles, además de la falta de personal para atender las UCI.

"No entendemos por qué el Distrito tiene el control de las UCI, por lo que solicitamos que resuelva estos 'cuellos de botella' de manera efectiva ", precisó.

En ese sentido, advirtió que "las ambulancias no pueden seguir siendo manejadas por las EPS porque hay muchas demoras en los traslados y eso puede generar varios fallecimientos".

La especialista propuso que el Distrito tome las riendas del sistema en medio de la emergencia sanitaria, para agilizar los procesos y evitar un mayor traumatismo ante la situación que se registra por la pandemia.

"La alerta roja tiene que ver con un conjunto de medidas en los hospitales que están al borde del colapso. Al día de hoy no hay una gestión oportuna de camas UCI y la emergencia sanitaria le da facultades extraordinarias al Distrito para asumir esa rectoría. Nosotros ya radicamos un documento ante la Alcaldía desde la primera ola de contagios", dijo.

Finalmente, la experta concluyó que "no vamos a resolver un problema si no tenemos la realidad completa. Las UCI que no se puedan usar debemos sacarlas de las bases de datos para que no se cuenten con ellas. Hay que hacer un plan de compra de medicamentos para las UCI, no aceptar la realidad de la crisis hará que sea más difícil resolverla".