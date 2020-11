Feria del libro del IDPC en Bogotá será de manera presencial

La octava versión de la Feria del libro del IDPC en Bogotá se llevará a cabo entre el 1 y el 12 de diciembre de manera presencial, en la que los visitantes podrán conocer títulos del sello editorial del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

En este encuentro buscan propiciar escenarios de participación, cuestionamiento, reflexión y debate en torno al patrimonio cultural. Además, realizarán el lanzamiento virtual de los títulos publicados en este 2020, con autores e invitados especiales, a través de la página de Facebook de la entidad.

Lea aquí: ‘Es trabajo LOCAL’ en Bogotá presenta las ofertas laborales por localidad

La Feria se realizará en la sede del Centro de Documentación del IDPC en la calle 12b No. 2-58, de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 10:00 a.m. a 5:00pm.

Programación virtual - Lanzamientos

Lunes 30 de noviembre

Facebook live del título "La vida privada de los parques y jardines públicos de Bogotá. 1886-1938".

Participantes: Ximena Bernal,

Autora: Claudia Cendales.

Prologuista: Ana María Carreira.

Invitado: Hugo Pedraza.

Martes 1 de diciembre

Hora: 5:00 p.m.

Facebook live del título "Del barrio la Providencia al esplendor del Jorge Eliécer Gaitán".

Participantes: Ximena Bernal

Autores: Diana Blanco, Alexis Pacheco y Lucía Castañeda.

Prologuista: Enrique Martínez.

Jueves 3 de diciembre

Hora: 5:00 p.m.

Libro Adentro: vida en Bogotá.

Facebook live, visita comentada por el autor en la exposición del Museo de Bogotá

Participantes: Ximena Bernal.

Autor: Lorenzo Morales.

Curadora: Cristina Lleras.

Lea aquí: Pico y placa en Bogotá: así será del 30 de noviembre 4 de diciembre

Miércoles 9 de diciembre

Hora: 5:00 p.m.

Facebook live. Un herbario del Bronx. Vida y memoria entre las ruinas.

Participantes: Ximena Bernal.

Autores: Andrés Góngora, Ximena Castillo, Rayiv Torres.

Jueves 10 de diciembre

Hora: 5:00 p.m.

Facebook live del título "Ricaurte, Carrizosa y Prieto"

Participantes: Ximena Bernal, Mauricio Rojas (presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos seccional Bogotá.

Autora: Margarita Roa.

Prologuista: Ricardo Daza. C.