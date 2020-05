Fernando Rodríguez, la dolorosa mirada de los vendedores ambulantes hoy en día

Fernando Augusto Rodríguez, de 73 años, vende dulces en una esquina cerca a la plaza del Restrepo, en el sur de Bogotá. Usa tapabocas y guantes porque dice que son su única protección para el virus y el hambre.

Don Fernando llama la atención por su situación, en medio de las calles medio vacías del barrio Restrepo. Con su pelo blanco, zapatos bien lustrados y ropa muy bien cuidada -que tiene puesta desde hace varios días- lanza su SOS.

"No me he podido cambiar porque el 'pagadiario' donde me sacaron, se quedó con mi ropa, hasta que no le pague la deuda", relató. Dijo que allí pagaba $7.000 diarios por una cama y afirmó que le cobraron servicios, y como no tuvo cómo pagarles, entonces lo sacaron y se quedaron con su ropa como garantía.

Cuando se le pregunta por su familia, señaló que ya no tiene a nadie. "Estoy solo desde hace unos 20 o 25 años. Ya no recuerdo bien", contó mientras sus ojos se llenan de lágrimas.

Lo que sí recuerda, y le hace cambiar el semblante, es cuando trabajó durante 18 años en la empresa Koala, vendiendo BonIce (helados).