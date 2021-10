Festival Cassette regresa en su segunda edición con Paulina Rubio, La Factoría y otros artistas

La segunda edición del Festival Cassette llegará recargada con una nómina de artistas que incluye a Paulina Rubio, Aleks Syntek, Grupo Niche, Los Toreros Muertos, Information Society, La Factoría, Aterciopelados, C+C Music Factory y Latin Dreams.

De acuerdo con lo organizadores del evento, "después de su primera edición, el Festival Cassette se convirtió para todos los que crecimos en los años 80 y 90, en esa fiesta increíble que nadie quiere perderse, esa rumba llena de nostalgia y buena música a la que hay que ir con los amigos de toda la vida para cantar y bailar como en las viejas épocas".

Y aunque varios de los artistas que componen este cartel hoy siguen vigentes, este año el Festival Cassette "tendrá un set list inmejorable, compuesto solo por grandes éxitos que, estamos seguros, nos harán recordar lo bien que la pasábamos en las fiestas de antes".

Este evento empezará con Aleks Syntek, que llegará desde México "para ponerle una nota pop-rock al festival con sus más grandes hits noventeros y dosmileros. 'Mis impulsos sobre ti', 'El camino', 'Intocable', 'De noche en la ciudad', 'Volverte a ver' y muchas más, dejarán la vara muy alta para todo lo que sigue".

Por su parte, la banda de Minneapolis, Information Society, le pondrá el toque de synth-pop al festival con sus éxitos 'Think', 'What’s on Your Mind' y más, que durante décadas pasadas "los pusieron en la escena musical estadounidense como referentes del género".

El Festival Cassette será el 11 de diciembre de 2021, en el Movistar Arena en Bogotá y la boletería estará en preventa a partir del próximo 28 de octubre hasta el 3 de noviembre de 2021.