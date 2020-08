Fiestas y bares en Bogotá ¿Qué pasará después de la cuarentena?

El 2020 inició lleno de ideas, proyectos, esperanzas y un sinfín de eventos que prometían dar lo mejor para el público. Cada país preparaba una larga lista de fiestas y celebraciones que reunirían a un gran número de visitantes y turistas. Sin embargo, todo esto quedó en planes luego de que la pandemia del coronavirus azotara al mundo entero.

Colombia no fue la excepción. En medio de los contagios por este virus, el país tuvo que someterse a una fuerte cuarentena para evitar la propagación de los casos y evitar un colapso del sistema de salud, tal y como sucedió en países europeos como Italia y España.

Entre las medidas que se tomaron para evitar un gran número de afectados, el Gobierno implementó el cierre de bares, restaurantes y cancelación de conciertos durante varios meses. Estas decisiones afectaron directamente a empresarios, organizaciones y cientos de artistas, que preparaban sus repertorios para poner a disfrutar a más de uno.

Con el pasar de los días, estos establecimientos de entretenimiento y dispersión comenzaron a presentar problemas económicos a tal punto de que muchos cerraran para siempre. La inactividad en la industria llevó a estos negocios a despedirse de su público y buscar alternativas para no perder las ventas que estaban acostumbrados a hacer.

A pesar de que el Gobierno indicó que se llevaría a cabo un plan piloto en septiembre para la reapertura de estos locales bajo ciertas medidas de precaución, muchos bares se siguen viendo afectados al tener espacios cerrados, pues dependen de reunir un gran número de asistentes.

¿Qué ha pasado con los artistas y DJ’s?

Los artistas y DJ’s de diferentes géneros aprovecharon las plataformas digitales para expandir su música, darse a conocer y generar contenido de interés entre sus seguidores. Algunos implementaron eventos virtuales y diferentes alternativas para que su público se divirtiera en medio de la pandemia.

Este fue el caso de Alejandra Santana, reconocida en la industria como YOURBOYFRIEND, que al ver este impacto en su carrera, decidió hacer uso de las redes sociales y plataformas de conexión para realizar fiestas virtuales en compañía de otros colegas.

En entrevista con La FM, la artista habló un poco del cambio que sufrió su profesión por esta crisis mundial y cuáles han sido las alternativas que ha adoptado para mantenerse activa en la industria. Santana destacó las ideas que ha tenido en esta temporada lejos de los escenarios y las colaboraciones en las que ha estado trabajando.

“Mantenerse activo es la única cosa que un DJ en este momento puede hacer. Es lo que yo he hecho, a pesar de no producir dinero como tal por la mayor parte, o sea por ir a tocar en eventos, sí le he metido mucha fuerza a mis redes, hice con Carolina Manrique un mix para sus workout, conseguir nuevos followers, sacar nuevos mashup, entonces es muy importante que durante este tiempo que la gente no te puede ver presencialmente, por lo menos te puedan ver en estas plataformas”, indicó.

De igual forma, la DJ habló de los conciertos y presentaciones online, y afirmó que un público fiel sí pagaría un precio justo por ingresar a estos eventos musicales, teniendo en cuenta que la situación ha llevado a los representantes de estos géneros a ‘reinventarse’ y buscar soluciones al mal momento. Una opción viable que nombró Alejandra fueron las alianzas con marcas y la venta de boletas con combos consumibles para disfrutar del toque.

Alejandra, que lleva 9 años tocando reguetón en la industria, afirmó que es consciente de la situación actual, pero cree que las fiestas después de la pandemia empezarán suave, ocupando solo un porcentaje de los bares y espacios, y aunque se pueda ver extraño, será un inicio para retomar las actividades, pues el distanciamiento social no será para siempre

“Yo siento que la cultura de las fiestas de reguetón es bailar pegados, entonces definitivamente el distanciamiento social afectaría, ya que todo el mundo tendría que estar separado, no se podría bailar con gente que no sea del mismo grupo, pero yo creo que en algún momento ya no va a haber ese distanciamiento, pues somos criaturas sociables y eventualmente volveremos a eso”, agregó.