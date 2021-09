Pasos y costos para renovar la licencia de conducción en Bogotá

El pasado 1 de septiembre, la ministra de Transporte (e), Carmen Ligia Valderrama, informó que aquellos ciudadanos que tengan licencia de conducción sin fecha de vencimiento, deberán renovarla antes del 10 de enero de 2022.

“Todos los colombianos deben verificar en su licencia de conducción si tiene o no fecha de vencimiento y si no tiene pues hay que renovarla. Aproximadamente, 4'700.000 personas deben hacerlo (…) es mejor hacer este trámite cuanto antes y no esperar al 10 de enero”, enfatizó la Valderrama.

Este proceso, requiere de una serie de pasos y requisitos que permitirá garantizar la seguridad en las vías, y es importante que quienes deseen realizar este trámite tengan conocimiento de que todas las licencias expedidas tienen unos periodos de vigencia; los cuales varían de acuerdo a la edad y tipo de vehículo.

Servicio público:

• Conductores menores de 60 años: 3 años.

• Conductores mayores de 60 años: 1 año.

Servicio particular:

• Conductores menores de 60 años: 10 años.

• Conductores entre 60 y 80 años: 5 años.

• Conductores mayores de 80 años: 1 año.

Agendamiento de la cita en puntos de atención SIM

Para agendar citas en algunos de los 12 puntos de atención SIM ubicados en Suba, 7 de agosto, Autopista 106, Chapinero, Galerías, Kennedy, La Sevillana, Parque Central Bavaria, Restrepo, Ricaurte, Terminal y Toberín, los usuarios deben ingresar a la página web del concesionario y realizar el proceso como se explica en el siguiente video: