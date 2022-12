[Fotos] Lluvias vuelven a causar emergencia en vía La Calera y Choachí

Continúan las emergencias a causa de las lluvias que han tenido azotado el país en los últimos meses.

Las autoridades de Bogotá y Cundinamarca informan sobre varias problemáticas viales por culpa del factor climático.

La Perimetral Oriental de Bogotá recomendó no movilizarse por la vía Pacho- Zipaquirá ya que hubo un deslizamiento de una montaña, un alud de tierra de 40 metros, motivo por el cual no hay paso en la vía y no se está permitiendo el tránsito peatonal porque son rocas inmensas y peligrosas.

De igual manera, la situación continúa complicada en la vía Bogotá - La Calera, en horas de la mañana de este 7 de diciembre, las autoridades reportaron varios puntos de caída de rocas, razón por la que el paso vehicular está habilitado en un solo carril.

La novedad se presenta exactamente en el Km 3.4 sector del CAI San Luis.

Asimismo, en la vía Choachí se reporta un deslizamiento de tierra, se espera más información oficial de las autoridades correspondientes.

Por ahora, hacen el llamado a los conductores para transitar con precaución por estas vías que tienen sectores con paso restringido.