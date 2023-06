Freddy Burbano y la familia de Karen Molina se encuentran en un cara a cara emotivo

El cara a cara entre Freddy Burbano y la madre de Karen

El encuentro entre el artista y la madre de Karen se dio en el Parque Nacional, allí pudieron hablar de ese momento fatal, pese a las inseguridades, rabia y sed de justicia que podía sentir cada uno.

“Una vez más yo se lo digo, de verdad yo lo perdoné de corazón. Yo lo que quiero es que de verdad ante Dios se haga justicia porque usted no sabe la falta que me hace mi hija, a mí ni la plata me la va a recuperar”, aseguró la madre.

Al hablar del momento, Freddy aceptó su error y pidió perdón a toda la familia de Karen.

“Yo si quiero pedirle a usted que me perdone de corazón; a usted, a su esposo y toda su familia”, dijo Burbano.

A lo que la madre de la joven respondió: "Yo lo perdono de corazón, no de boca, pero sí, a veces como persona, como humana, sufro, porque a mí la falta que me hace Karen es enorme".