Freddy Contreras vuelve a burlarse: asegura que sí trabaja con Beat

Freddy Contreras, el extaxista, fue conocido en el país inmediatamente después de que Uber salió de Colombia, cuando se atrevió a sugerir que las mujeres que estaban en esa plataforma podían mejor trabajar barriendo, cocinando o planchando.

Después de que Taxis Libres, la empresa donde trabajaba, lo vetó por sus actitudes machistas, Contreras no había podido ubicarse laboralmente, circunstancia que muchos consideraron 'castigo divino' luego de sus ácidos comentarios.

Sin embargo, la foto del extaxista Freddy Contreras en las instalaciones de Beat -otra aplicación de transporte digital- pidiendo trabajo generó burlas en redes sociales pues era como si el extaxista se estuviera convirtiendo en todo lo que había jurado destruir.

Ante el escándalo en redes sociales, Beat salió a defenderse y aseguró que Contreras no cumplía con los estándares de calidad suficientes para estar con la empresa. Sin embargo, este viernes el taxista publicó un video desde las redes sociales en donde aseguró mientras manejaba que se encontraba en ese justo instante haciendo una carrera con Beat.

“Poca memoria, quiero mostrarles. Voy por un servicio en Beat… jeje. Según ellos no reciben a nadie, estamos camuflados. Vamos a mostrarles a todos los pasajeros a ver que opinan sobre la seguridad de nuestras plataformas”, aseguró mientras mostraba en la pantalla de su celular a esa plataforma.

“Todo fríamente calculado, me odian, me odian, pero me reciben en cualquier plataforma, eso está muy bien… gracias ilegalidad”, finalizó.

Ahora es motivo de debate en redes sociales la arrogancia de Contreras, algo que parece no tener límites. Además, muchos creen que sus palabras de disculpas que presentó a las mujeres corresponden solamente a una falsa humildad.