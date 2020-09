Fucha, Tunjuelo y Salitre, los ríos de Bogotá con más tramos contaminados

La Secretaría de Ambiente en Bogotá dio a conocer el más reciente reporte de medición de los ríos de la ciudad y su calidad de agua. Según la entidad, se muestra una mejoría en nueve de los catorce tramos que se evalúan.

Sin embargo, señala el distrito, actualmente las partes más contaminadas de los ríos de la ciudad son los tramos número cuatro de los ríos Fucha, Tunjuelo y Salitre. El primero, desde la Avenida Boyacá; el segundo, desde la Autopista Sur; y el tercero, desde el sector de la Avenida Carrera 68, todos ellos hasta la desembocadura del río Bogotá.

“Tenemos cuatro cuencas todas ellas priorizadas (Torca, Tunjuelo, Fucha y Salitre). En todo este sistema hídrico tenemos 30 estaciones que monitorean la calidad de este precioso líquido. Vamos a continuar trabajando en los vertimientos de sectores clave que son críticos, como curtiembres y frigoríficos”, aseguró la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia.

Es justamente en estas zonas en donde la Secretaría de Ambiente ha reforzado los trabajos de control y monitoreo de la calidad del recurso hídrico. Por tal motivo, se hizo un llamado a los establecimientos comerciales, de servicios, industriales y domésticos para que acaten las normas ambientales y se generen vertimientos de mejor calidad, además de no realizar descargas con sustancias.

"La Alcaldía tiene como objetivo alcanzar niveles de calidad de agua aceptable, buena o excelente en 41 kilómetros de los cuatro ríos principales. Actualmente, 26,95 km de río se encuentran con estos indicadores, de un total de 84,24 km de afluentes urbanos", insistió la Secretaria Urrutia.

Adicionalmente, la ciudadanía también puede aportar con las siguientes acciones:

- No arrojar aceite en los lavaplatos.

- Disponer adecuadamente los residuos.

- No arrojar residuos en los sifones ni basura a la calle.

- Utilizar detergentes que cuiden el ambiente.

- No realizar lavado de autos, aceras, fachadas o andenes por cuenta propia.