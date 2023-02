Fuerte carta del gerente del Metro de Bogotá a Néstor Humberto Martínez: negó acusaciones de reunión

El exfiscal general, Néstor Humberto Martínez, señaló en una columna en el Periódico El Tiempo, que el Gerente del Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, se habría reunido con empleados del consorcio chino, encargados de la construcción de esta obra, en un restaurante de Bogotá, donde se habría definido el futuro de esta megaobra para la capital.

En su columna, Martínez, señala que allí "hubo tres brindis", que serían el cierre de un acuerdo entre la partes ante el futuro del proyecto, uno de esos acuerdos, sería buscar una alternativa para poder construir el metro de forma subterránea sin alterar el contrato que se tiene hoy en día.

Ante esta columna, el gerente emitió un fuerte comunicado, pidiéndole a exfiscal retractarse de estas aseveraciones, que según Narváez, están fuera de la realidad.

"No he estado en el restaurante que menciona en su columna y en ninguna convocatoria para discutir sobre el futuro de la megaobra de infraestructura más importante que se construye en el país", dijo el Gerente.

Y agregó, "en mi calidad de Gerente General de la Empresa Metro de Bogotá (EMB), solo hablo de los proyectos en los escenarios técnicos donde reviso día a día los avances de la obra, que como usted bien sabe el contrato de concesión, suscrito el 27 de noviembre de 2019, inició su ejecución el 20 de octubre de 2020".

El gerente del Metro enfatizó en que toda decisión sobre el metro se toma en un comité de expertos que se realiza todas la semanas, evaluando la parte técnica y jurídica del proyecto.

"Es precisamente en esos comités en los que hemos evaluado y sustentado técnica y jurídicamente, lo inconveniente que resultaría en este momento efectuar una modificación sustancial al contrato de concesión de la Primera Línea del Metro de Bogotá. Además, así lo he manifestado públicamente, porque esa es precisamente la responsabilidad que tengo como Gerente General de la Empresa Metro de Bogotá S.A", señala Narváez.

"En ese sentido le solicito respetuosamente rectificar las afirmaciones hechas en su columna en las que me involucra y en las que usted me expone ante la opinión pública, creando malentendidos que no le aportan en nada a una discusión tan trascendental como la de la movilidad de los bogotanos en el sistema metro, una discusión que ya lleva más de 60 años, pero que afortunadamente el proyecto ya está en ejecución", finalizó el comunicado del Gerente del Metro de Bogotá.

Por ahora el exfiscal no se ha pronunciado al respecto.