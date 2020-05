Fuertes cuestionamientos de Contraloría de Bogotá al Plan de Desarrollo de Claudia López

La Contraloría Distrital dio a conocer su concepto sobre el Plan de Desarrollo Distrital presentado por la alcaldesa Claudia Lopéz, ante el Concejo de la capital colombiana.

De acuerdo con esa entidad, el Distrito “no incluyó la totalidad de propuestas conforme al programa de gobierno presentado, ya que no quedaron visibilizadas en las metas del proyecto o metas, algunas fueron reducidas en el indicador o en la población a beneficiar”.

La Conraloría también advirtió que no se presentan soluciones al alto costo de la operación del componente zonal del Sitp, “principal causa del déficit tarifario con ocasión a las deficiencias de configuración, técnicas y operación, sobre las que en varias oportunidades la Contraloría se ha pronunciado”.

Otro de los cuestionamientos hechos por esa entidad tiene que ver con que no se sabe con exactitud qué obras se van a realizar en la cuidad y en qué cantidad. “Primero, porque las incluidas en el Programa de Ejecución no presentan la meta a construir y no coincide con todas las incluidas en el artículo 48 proyectos estratégico, que dice priorizar”, precisó la Contraloría.

Con relación al sector de movilidad, la contralora (e) María Anayme Barón, señaló que no se menciona cómo se va a articular la construcción de nuevas troncales y la primera línea del metro, con todo el plan de obras.

“Además, no se programan proyectos relacionados con parques, espacio público, equipamientos, patrimonio, ni renovación urbana del POT. Por tanto, no se espera que se puedan tener avances significativos en materia de infraestructura en el lapso de este plan de desarrollo”, advirtió esa entidad.

Por último, la Contraloría señaló que el manejo del relleno Sanitario Doña Juana, no se encuentra priorizado dentro del articulado, “ni en las estrategias y metas del Plan de Inversión. Se resalta que su vida útil está por finalizar y aún no se tiene un lugar para la disposición final de los residuos sólidos de la ciudad”.