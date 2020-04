Fuertes detonaciones de pólvora provocaron pánico en el centro de Bogotá

Sobre la 1: 00 a.m. de este jueves 02 de abril, se reportaron una una serie de explosiones a la altura de la calle 36 con carrera 5, en pleno corazón de Bogotá.

El episodio generó pánico entre quienes habitan en el sector, quienes de inmediato compartieron videos en sus redes sociales del momento en que sonaron las detonaciones y se veían destellos en algunas paredes.

“Se escucharon varias explosiones por el sector de Teusaquillo más o menos sobre la Calle 34 con carrera quinta y se veían unos destellos, digamos no eran fuegos artificiales por que no se veía nada en el cielo más bien se veía todo sobre la calle", dijo el excandidato a la Alcaldía de Bogotá, Hollman Morris, quien vive por el sector y grabó lo ocurrido.

Otro de los residentes, el actor Ómar Vásquez, manifestó que "me asusté, vi como quedó humo esparcido, como si se hubiera quemado algo".



Tras lo ocurrido algunas patrullas de la Policía llegaron al sector para verificar la situación y allí encontraron que se trataba de quema de pólvora que hicieron algunos habitantes de calle.



“Estas personas de manera irresponsable quemaron este material pirotécnico y huyeron del lugar, la situación no dejó personas afectadas ni daños materiales”, dijo el coronel, Jhon Jairo Urrea, oficial de inspección de la Policía de Bogotá.



De otro lado, sobre las 12:33 a.m., en la Calle 53 con Carrera 17, norte de la capital, un habitante de calle hurtó un medidor de gas de una casa abandonada y esto generó otra explosión que terminó con un conato de incendio que fue controlado por el cuerpo de bomberos.