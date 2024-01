Galán cayó de sorpresa a obras del IDU y encontró retrasos en los trabajos

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, inició un nuevo plan para visitar las obras de la capital del país que han registrado algún tipo de retraso, evidenciando problemas en torno al trabajo de las construcciones y pocos empleados realizando la labor.

Ante esto, el alcalde le solicitó al director del Instituto de Desarrollo urbano (IDU), Orlando Molano, que priorice el desarrollo de las obras en Bogotá, con el fin de tener terminadas en los cronogramas establecidos, siendo él mismo quien revise las construcciones cada semana.

"No vamos a permitir que las obras en Bogotá parezcan abandonadas. Hoy arrancamos una serie de recorridos sorpresa por las obras de la ciudad para verificar que avanzan según lo planeado. En el tramo 6 de la Avenida 68 nos encontramos con la escena que los bogotanos no queremos ver más, una obra que no avanza y con muy pocas personas trabajando. Le he solicitado al IDU que actúe rápidamente", dijo.

Cabe recordar que el alcalde, en compañía del director de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), Álvaro Sandoval, dieron inicio a un plan de choque que busca recuperar la malla vial de la ciudad, empezando desde la carrera séptima con calle 155 en la localidad de Usaquén.

“Iniciamos una intervención en la malla vial porque los ciudadanos están pidiendo resultados rápidos y concretos. Claro que tenemos que avanzar en las grandes obras de infraestructura, pero también tenemos que producir cambios que mejoren la movilidad de inmediato; por eso, con la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), comenzamos esta intervención”, aseguró el alcalde.

Según Galán, este plan de choque contempla la intervención de la malla vial y trabajos de señalización de 100.000 m2 de pavimento, distribuidos en 60.000 para vías principales y 40.000 en vías secundarias o locales de Bogotá.

“Este es un trabajo articulado y coordinado entre la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) para producir un cambio real en el primer trimestre de este año”, sostuvo.

“Es importante mencionar que, para adelantar este tipo de trabajos, la Secretaría Distrital de Movilidad desarrolló un Plan de Manejo de Tránsito que permite la maximización de los trabajos en las vías. Adicionalmente, la entidad programó operativos enfocados al control de velocidad en corredores viales donde se ejecutan las obras”, apuntó.