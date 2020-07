Galán a Claudia López y Minsalud: "recriminaciones públicas no ayudan"

El presidente del Concejo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pidió al Gobierno Nacional y a la Alcaldía de la ciudad que trabajen de forma conjunta en materia de la atención que se le da a la pandemia en la capital, la más afectada en el país.

Galán criticó los señalamientos hechos de parte y parte, por cuenta de la entrega e instalación de ventiladores mecánicos y la ampliación de camas de cuidado intensivo, y dijo que el trabajo mancomunado mejorará la atención de la emergencia.

Lea también: Claudia López sobre ventiladores: es una dificultad técnica

Para que el país supere la pandemia y la crisis, necesitamos mejor coordinación y comunicación entre el gobierno nacional y el distrital. Las recriminaciones públicas no ayudan en ese propósito. Trabajen en equipo por favor! — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) July 8, 2020

Sin embargo, el concejal del movimiento Bogotá para la Gente, aseguró que es positivo que ya se estén instalando los ventiladores entregados por la Nación al Distrito y adujo que la gente está cansada de enfrentamientos políticos.

"Más allá de las discusiones y las declaraciones lo importante es que ya se están instalando los ventiladores en las UCI de Bogotá", trino Galán en su cuenta oficial de Twitter.

"Tengo la convicción de que la mayoría de colombianos, con razón, están cansados de la política de agresiones y ataques, de la política según la cual, ‘el que no me apoye es porque es corrupto’, ‘si no está de acuerdo conmigo lo debo atacar personalmente para que no coja ventaja’", añadió.

Lea acá: Minsalud lanza duro mensaje a Claudia López: "La pugnacidad no suma"

El llamado del presidente de esa corporación se da en medio de la polémica generada por un anuncio de la alcaldesa Claudia López, quien afirmó que cientos de ventiladores estaban desconfigurados por lo que no funcionaban.

Ante esto, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, salió al paso de esas declaraciones y aseguró que son solo 26 los artefactos con ese problema y se trabaja para solucionarlo en las próximas horas.