La gerente de canal capital, Ana María Ruiz, aseguró que respeta y acata la moción de observación en su contra aprobada en las últimas horas por parte del Concejo de Bogotá.

En diálogo con RCN Radio, la funcionaria señaló que "la alcaldesa será quien decida si mantiene o no la confianza, esté yo en el cargo o cualquier persona, la situación no va a cambiar. El problema de no poder contratar más bajo la modalidad que históricamente venía contratando el canal y seguir sacando adelante la planta, será una misión difícil para quien esté al frente".

Ruíz relató que hay situaciones difíciles de sortear como el alto número de demandas falladas a favor de los ex trabajadores del canal, quienes laboraron varios años bajo la modalidad de prestación de servicios.

"A nosotros en este momento nos estalló la situación en la cara, porque la justicia está diciendo que no se puede seguir teniendo al personal en esas condiciones laborales y está fallando a favor de los demandantes", relató.

Agregó que el canal ha tenido que pagar más de 1.800 millones de pesos por estas demandas, sin contar las que vienen en curso. "Esto es un verdadero desangre para el canal y si se falló a favor de ocho trabajadores, como será con 14 demandas que hay en fila", añadió.

Ruíz explicó que cuando nació el canal tenía 70 personas en planta, en el año 2001 se redujo a 30, "desde hace 20 años venimos trabajando con ese personal y así es imposible sacar adelante un canal. Por eso ha sido permanente la contratación de personas por prestación de servicios y también su continuidad".

Aseguró que como respuesta a la crisis económica, se está haciendo el análisis de cargas laborales para ampliar la planta del canal y el número de convocatorias.