Gerente del Metro llamó "payaso" a concejal que reveló presuntas irregularidades del proyecto

Durante el debate de control político que se realizó este lunes en el Concejo de Bogotá, se registró un altercado entre el gerente del Metro, Andrés Escobar y el concejal Julián Espinosa.

El funcionario le dijo ‘payaso’ al cabildante en medio de la intervención que hacía para dar a conocer nuevas irregularidades en el proyecto del Metro de la capital de la República.

Lea también: Claudia López: no hubo cambios en el Metro, la fecha la establecía el contrato

“No me llame payaso. Le pido respeto porque yo en ningún momento le hable (...) ojalá la risa que está esgrimiendo la podamos esgrimir en el futuro con las actuaciones que usted está teniendo al interior de la Empresa Metro”, manifestó el concejal Espinosa.

Por su parte, el gerente pidió disculpas y agregó que “me pareció un poco insólito que él, después de una presentación buena y documentada sobre la cual nos pone a pensar, se haya aproximado a mi puesto de trabajo y me haya querido entregar una carta de renuncia porque eso no funciona, ni me quise prestar para una situación teatral y me disculpo sinceramente por haber usado la expresión payaso”.

Espinosa reveló presuntas irregularidades que evidenciarían falta de gerencia que padece la empresa. Las acusaciones recaen directamente sobre el gerente Escobar.

En primer término, el concejal dio a conocer que se dio a la tarea de revisar los 410 contratos celebrados por la Empresa Metro de Bogotá durante el periodo 2017 – 2020 y encontró que los ejecutados bajo la modalidad de prestación de servicios vía contratación directa suman más de 24.000 millones de pesos.

Lea acá: Cuatro proyectos de la Alcaldía de Bogotá para beneficiar a Sumapaz

De estos, más de 12.000 millones de pesos fueron repartidos a 182 contratistas (personas naturales) y cerca de 11.300 millones en tan solo 13 empresas, según lo dado a conocer por Espinosa.

“Hay que tener en cuenta que, al menos durante el primer año, la empresa estaba en proceso de conformación; además, esos contratos fueron otorgados a dedo”, puntualizó el concejal.