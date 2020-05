Gerente para la atención del coronavirus en Cundinamarca resultó contagiado

El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García confirmó que, el gerente departamental designado para la atención de la emergencia del coronavirus resultó contagiado con esta enfermedad, de la misma manera un funcionario de la Secretaría de Salud de Cundinamarca también se encuentra infectado con el virus.

El gerente para la atención del COVID-19 en nuestro departamento y uno de los asesores de la Secretaría de Salud han dado resultado positivo en la prueba de contagio. Desde el momento en que presentaron síntomas fueron atendidos y han sido activados todos los protocolos. pic.twitter.com/TzqR26a2sf — Nicolás García Bustos (@nicolasgarciab) May 22, 2020

Según el gobernador, los dos funcionarios fueron infectados debido a que su trabajo diario los expone frecuentemente al virus, sin embargo, aseguró el mandatario, estas dos personas se encuentran debidamente aisladas y pasarán la cuarentena en sus casas.



De la misma forma, el mandatario departamental le deseó pronta recuperación a Diego García, gerente para la atención del Covid-19 en Cundinamarca, y al funcionario de la Secretaría de Salud, del cual no se conoce su identidad.



"Toda mi solidaridad con nuestros funcionarios, ellos como cada uno de los cundinamarqueses contagiados cuentan con una red de salud preparada para atenderlos. Tengo la seguridad que se recuperarán pronto. El mensaje es claro, todos estamos expuestos, medidas deben ser reforzadas", indicó el gobernador.



A la media noche 41 municipios del departamento entraron en toque de queda, el cuál se extenderá hasta el lunes a la media noche, a través del Decreto 282 de 2020. Las autoridades han indicado que la medida se tomó para evitar la expansión de contagios en algunas provincias.



No obstante, otros municipios del departamento que no registran casos positivos de coronavirus, ya cuentan con autorización para reabrir gradualmente sus economías.