Gestos de paz: comunidad no permitió que dañaran los CAI en segunda jornada de protestas

En medio de la ola de violencia que se ha desatado por la muerte de Javier Ordóñez en un aparente caso de abuso policial y que en dos días ha dejado 11 muertos y más de 400 heridos, un gesto de paz ha sido aplaudió desde las redes sociales.

Se trata varios videos en los que vecinos de diferentes barrios de Bogotá, salen a defender los CAI del sector y a limpiar los destrozos que ocasionaron algunos manifestantes.

Le puede interesar: Hinchas de Millonarios se unen para defender a policías de un CAI en Bogotá

En uno de los videos, se puede ver a varios ciudadanos rodeando el CAI en Fontibón para que los violentos no acabaran con las instalaciones.

Sin embargo, comenzaron a tirar palos y piedras y la cadena humana se rompió, por lo que finalmente terminaron destruyendo el CAI.

Asimismo, se conoció otro video de los habitantes del barrio Timiza, en la localidad de Kennedy, en el que varios vecinos defendieron el lugar y evitaron que fuera incinerado.

“Estamos aquí para apoyar a nuestra Policía Nacional porque nosotros sí los queremos en nuestra comunidad, hacen mucho por nosotros, nos protegen y cuidan de nuestros bienes”, dice una de las habitantes en un aparte del video.

Lea también: Muerte de Javier Ordóñez: Mindefensa pide perdón en nombre de la Policía

“No estamos de acuerdo con los abusos de algunos policías, pero no por eso debemos generalizar, no todos son malos. Nuestra comunidad está apoyando a la Policía y las instalaciones, no estamos de acuerdo con que personas ajenas a este barrio vengan a acabar lo que tanto hemos cuidado”, agrega otra habitante del sector.