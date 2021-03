Gigantesco operativo para ubicar a niña de 10 años desaparecida en Bogotá

Las autoridades adelantan la investigación sobre la desaparición de Ximena Peña Palencia, una niña de tan sólo 10 años que salió junto con su mascota ayer sobre las ocho de la noche y no regresó a su casa.

Ante la preocupación y los llamados de auxilio de la familia de la menor, los vecinos del sector iniciaron la búsqueda en el conjunto residencial Torres de Bellavista ubicado en el sector de Madelena, al sur de la capital del país.



Según Edwin Celis uno de los vecinos del sector "estamos en la búsqueda junto con la Policía Nacional, también con las cámaras del sector y en uno de los videos se ve que un hombre de aproximadamente 20 años sería el que se llevó a la niña", sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por parte de las autoridades. La Policía Metropolitana de Bogotá indicó que el caso ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación.

La madre de la menor Marisol Palencia dijo que "no hay mayor pista, necesitamos la ayuda de todos los Bogotanos, que si la ven la recojan, ella anda con una perrita cooker café con manchitas blancas, está vestida con un saco rosado y con unas chanclas negritas".



Frente al posible rapto de la menor y las versiones que indican que se la habría llevado un sujeto de unos 20 años, la madre manifestó "Esa es la única pista que hay, pero no se sabe por dónde, ni a donde, absolutamente nada, son sólo rumores pero no hay nada concreto".

Con autorización de la madre de la menor y con el fin de facilitar su búsqueda, RCN Radio publica esta foto de la niña.