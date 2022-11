Gobernador de Cundinamarca se pronunció ante críticas al Coliseo Live, ¿qué medidas tomarán?

Las polémicas por los conciertos que para este 2022 se permitieron, luego de superar los casos de covid-19 tiene en jaque a Bogotá porque en meses anteriores se anunció la presentación de Dua Lipa en el Parque Salitre Mágico, donde se pretendía presentar Harry Styles, pero que fue movido al Coliseo Live, decisión que generó críticas por lo ocurrido este fin de semana.

Así las cosas, el pasado domingo 27 de noviembre, Harry Styles exintegrante de la agrupación ‘One Direction’ se presentó en el Coliseo Live en Cota, Cundinamarca, pero en medio de su show hubo una estampida de fanáticos que por la falta de oxígeno sufrieron desmayos.

Este tema llamó la atención de la opinión pública ya que, la falta de organización del evento al interior creo malestar entre los asistentes, y al exterior provocó un colapso en la movilidad por la salida de Bogotá en la calle 80 donde los trancones superaron las 3 horas.

Por este hecho, la alcaldesa de Bogotá se pronunció en un medio nacional e indicó que quien se debía hacer cargo era el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, “si no se toman medidas desde Cundinamarca y Cota, el Coliseo Live es un riesgo latente y lo digo con el mayor respeto por esos empresarios. Pero usted no puede hacer un Coliseo para 30.000 personas como si estuviera haciendo un piqueteadero al lado de la vía, y así lo hicieron”, del mismo modo mencionó que ese problema no le pertenecía a Bogotá si no a Cota.

Claudia López es enfática en nombrar que se debe hacer un seguimiento en el lugar para evitar el colapso, por ello, le dijo a un medio nacional que, “Rock al parque, organizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, un espectáculo de casi 100.000 personas tuvo 33 personas atendidas y nadie fue trasladado, nada ocurrió grave. El Live tuvo menos de 30.000 personas y 270 atendidos por asfixia”.

En este sentido, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García se pronunció y comentó “si bien no somos autoridad para dar permisos en ese caso lo es el municipio de Cota, sí podemos advertir posibles no cumplimientos o posibles situaciones que el municipio debe exigirles a los empresarios”.

Adicional a esto, se conoció que, para este martes, 29 de noviembre en las instalaciones de la Gobernación de Cundinamarca se adelanta una reunión a la que fueron citados, los empresarios, la administración municipal de Cota, las secretarías de Movilidad de Cundinamarca y Bogotá, a el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias CRUE.

Es importante mencionar que la alcaldesa dijo que no asistiría porque no le compete la situación del Coliseo Live, donde se adoptarán medidas para evitar lo sucedido en el concierto de Harry Styles.