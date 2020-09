Gobierno insiste en que protestas en Bogotá fueron infiltradas por grupos ilegales

El viceministro del Interior, Daniel Palacios, insistió ante el Concejo de Bogotá que detrás de la quema de algunos CAI y del vandalismo ocurrido hace pocos días en la ciudad hay grupos que están infiltrando las legítimas protestas por parte de los ciudadanos.

Palacios fue enfático en decir que aunque el Gobierno respeta la protesta no permitirá actos vandálicos. "Iban por más y eso hay que dejarlo claro, porque a veces nos quedamos en los CAI que fueron vandalizados e incinerados, pero es que iban por más, ahí no se iban a quedar”.

Lea más: Claudia López dice que Javier Ordóñez es el George Floyd colombiano

“Si no es por la pronta acción de la Policía esto habría podido terminar en una tragedia aún peor. No van a parar y tiene que quedar claro y Bogotá se tiene que preparar, porque no es la primera y no es la última, yo los invito a que recordemos lo que pasó el 21 de noviembre y como han venido sucediendo estas infiltraciones en las marchas y protestas sociales llevando a actos de vandalismo organizado delincuencial", señaló el Viceministro.