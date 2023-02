Grabaciones evidencian que policías trabajaban con el Tren de Aragua: le cobraban a los traficantes

Las autoridades estaban detrás de los miembros de la Policía que estarían trabajando con el Tren de Aragua. Al parecer, los uniformados estaban vinculados con los delitos de la venta de licor adulterado, prostitución infantil, entre otros hechos.

Noticias RCN reveló los audios de las interceptaciones que se realizaron para identificar a los presuntos responsables, y cómo se aprovechaban de su autoridad para trabajar de la mano del Tren de Aragua, una banda delincuencial que atemorizaba a la localidad de Kennedy.

En uno de los audios se evidencia cómo dan indicaciones para cobrarle a microtraficantes y permitirles vender droga.

- “Porque ese mari… trabaja lo que es. ¿Si me entiende?, ese piro… así sin mente vea, 40 lucas, de una […] pero yo lo que le dije a ellos, yo el viernes y el sábado, que es bueno”, dice el patrullero 1

Luego, el otro uniformado afirmó: “sí, claro, que es los días donde hay más movimiento”.

Además, el patrullero 1 indicó que: “yo no les recibo nada si no me dan, mínimo, 50 lucas por cada chuzo, que valga la pena yo pararme allá, y uno los deja trabajar […] pero si usted me sale con 20 mil, ciérreme esa mier… y sáqueme la gente. Ahorita, por lo menos, me mandaron de a 30, ¿si me entiende?”.