Graban a policía ahorcando a conductor del SITP en presunto caso de abuso de autoridad

A diario y en diferentes plataformas de comunicación se filtran videos que tienen la intensión de mostrar hechos violentos que alteran el orden público, esto se hace como una herramienta ciudadana de denuncias.

Así las cosas, en redes sociales se denunció un presunto abuso de autoridad donde se ve que un agente de tránsito inmovilizó con una llave en el cuello a un trabajador del transporte público del SITP al parecer porque no tenía papeles.

Según el video que circuló en redes sociales, el uniformado no quiso responder el porqué de su acto, pues los compañeros del conductor le preguntaban, pero este no daba respuesta y seguía sosteniendo al hombre al que buscaba esposar.

Entre tanto, en el audiovisual se escucha que el ciudadano sometido por la autoridad replica una y otra vez, “no me agreda porque mire cómo me está ultrajando, yo no he sido grosero con usted, no sé porqué usted me está violentando, ¡suélteme, suélteme hermano! Yo no le he faltado al respeto a usted, respéteme”.

Las personas que estaban en el lugar le piden al policía que suelte al hombre, que él no ha hecho nada, y una mujer menciona “¿Cuál es la razón, por qué le pide los papeles?”, pero el agente ignora a los compañeros de trabajo del agredido y da un reporte por radio.

Por su parte, la persona que está grabando la inusual acción muestra las placas de la moto del oficial que son OGC 50E, y en el baúl tiene la referencia Tránsito y transporte 17-9411 área 9.

Hasta el momento, la Policía de Tránsito de Bogotá no se ha pronunciado ante el hecho y se espera se establezca la razón de la acción de este miembro de la fuerza pública, si es usual este tipo de escenas y en qué casos se manejan estos procedimientos, que para algunos ciudadanos es ilegal.