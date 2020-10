Gracias por el chicharrón: Claudia López a la alcaldía Peñalosa por plataforma tributaria digital

Tras varias semanas de problemas con la plataforma digital BogData, por medio de la cual se hacen los trámites tributarios y administrativos de Bogotá, la alcaldesa de la ciudad Claudia López, lanzó puyas a la alcaldía de Enrique Peñalosa por su implementación.

López aseguró que la situación ha sido problemática debido a que se vieron afectados los ciudadanos quienes tuvieron inconvenientes para pagar sus impuestos y también contratistas y trabajadores del Distrito porque no recibieron a tiempo sus pagos.

Lea también: Distrito anuncia 'plan B' para pagos tributarios tras daños en su plataforma digital

"Le mandamos a nuestros amigos de la administración anterior que nos dejaron semejante chicharrón. Aquí le hemos adoptado el hijo con todo el cariño, pero nos ha sacado un poquito de canas. Ya casi lo sacamos adelante", dijo jocosamente.

"A Raulito (refiriéndose al exsecretario general de Bogotá Raúl Buitrago) le mandamos un abracito. Te hemos pensado con mucho cariño, Raulito, pero ya casi, ya casi (...) Esta es como la tercera vez que le ofrezco excusas a nuestros contratistas y funcionarios, a los ciudadanos", agregó.

"Ha sido por esta transición de un sistema antiguo a este de BogData. Todos aquí me dicen alcaldesa, ha sido duro pero va a ver que eso va a ser una maravilla. Ojalá yo algún día vea que tan maravilla es porque por ahora no he visto sino el problema", continúo.

Además de referirse a la anterior administración distrital, la Alcaldesa también indicó que van bastante adelantados los pagos que no se habían hecho a esas personas y se espera que la emergencia en temas tributarios se supere en su totalidad al finalizar este mes de octubre.

"Creo que el 31 de octubre vamos a quedar al día con los pagos que tenemos atrasados de contratistas y de nuestra propia planta y en el transcurso del año no solamente quedamos al día en los pagos, sino que vamos a empezar a ver los gloriosos y no solo los dolorosos", sentenció.

Lea además: ¿Peatonalizarán la 'zona rosa' de Bogotá? Alcaldía evalúa la propuesta

La plataforma ha presentado daños por lo que los ciudadanos no han podido acceder a la realización de pagos virtuales y hay retrasos con los contratistas y servidores públicos de la ciudad. Según el Distrito se desarrolla un plan B con la habilitación parcial de algunas herramientas digitales para esto.

Las declaraciones de la Alcaldesa se dieron en una sesión de su iniciativa 'Despachando ando' en la cual visita a las secretarías e instituciones distritales y realiza una sesión de trabajo en donde se destacan los temas más importantes en esa materia; esta vez fue en la Secretaría General.