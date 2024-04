En diálogo con RCN Radio, el presidente del Grupo de Energía de Bogotá, Juan Ortega, advirtió que la ciudad está a punto de entrar a una crisis energética en aproximadamente un año, esto debido a la alta demanda del servicio y la falta de voluntad del Gobierno Nacional para dejar que se construya una turbina de energía adicional.

De acuerdo con el presidente de la corporación, el racionamiento de energía sería eminente si no se actúa de manera inmediata para tener una quinta turbina en el centro del país, por lo que se deben tomar medidas o la tarifa de energía subiría de manera considerable.

"La infraestructura ya hoy en día está demasiado ajustada, o sea, no tenemos suficiente oferta de energía en el interior del país para abastecer la demanda. Dependemos de la que se pueda traer, cualquier falla en una línea o cualquier falla en una de las fuentes de generación podría llevar ya a razonamiento en ciertas horas pico”, dijo.

Juan Ortega explicó que, si de alguna manera existe un daño en las cuatro turbinas, no se podría remplazar y no llegaría energía a Bogotá, además que las otras estructuras siguen en etapa de construcción, pero con un conflicto por no tener las licencias ambientales, por lo cual, le ha pedido al Gobierno Nacional priorizar el tema.

“Es urgente que las líneas de transmisiones estén listas en menos de dos años, pero viviremos eventos en cualquier momento de escasez de energía en el interior del país para concretar entonces una fecha. Podría ser entonces en un año por mucho”, sostuvo.

Ante esto, el alcalde mayor de la ciudad, Carlos Fernando Galán, se reunirá este martes con funcionarios del Distrito para establecer medidas tras el bajo nivel de los embalses, esto debido al posible desabastecimiento de energía eléctrica, por lo que evaluará temas claves fuera de la recomendación de reducir el consumo.

“El Gobierno nos permita dialogar, nos permita reunirnos con ellos y buscar una salida digna para todos, porque perdemos todos y siguen bloqueando los proyectos, ya estamos literalmente contra la pared. Entonces lo más importante es eso, poderlos construir en la medida que podamos”, concluyó el presidente de la corporación.