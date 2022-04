"Grupos armados cogen a la institución como un campo de guerra": rectora de la U. Nacional

La rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya, advirtió que "los grupos armados ilegales cogen al campus de esa institución como un campo de guerra".

En diálogo con RCN Mundo, Montoya explicó que “nuestros campus son de formación integral, de aprendizaje, practican deportes, cultura, teatro. Los campus universitarios no son solo para las universidades, sino para la ciudadanía”.

“Nuestros jóvenes no son violentos y siempre están dialogando. Tienen su función como estudiantes para que los escuchemos, pero no son violentos. Estos grupos armados ingresan al campus y no somos un campo de guerra, sino de conocimiento. Pero se aprovechan de las universidades públicas para amedrentar a la comunidad”, agregó.

Asimismo, dijo que “esos jóvenes deberían cambiar los fusiles por los libros en vez de seguir desangrando al país porque siguen la cultura de la guerra a través de generaciones. Estos grupos armados a veces dejan comunicados, pero realmente a nosotros lo que nos importa es que ellos entiendan que no hacen ningún beneficio a la educación pública al usar nuestro campus para la guerra, eso acaba con la dignidad de los habitantes del campus”.

“En la Universidad Nacional entran 35 mil personas al día, es nuestra población flotante. Nosotros pedimos identificación a la entrada, pero nadie sabe ni podemos averiguar cada destino. Los actos culturales son abiertos a los vecinos y a la ciudadanía”, aseguró.