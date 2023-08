En esta oportunidad al exsenador le preguntaron si alguna vez había sido robado en Bogotá, a lo que él respondió que una vez tuvo la mala experiencia de vivir un paseo millonario, donde le quitaron su automóvil, pero afortunadamente por la denuncia que interpuso en ese momento en la Fiscalía logró recuperarla.

"A mí me hicieron el paseo millonario en 2004, estaba conduciendo, en esa época no usaba escoltas, y me atravesaron un carro, me encañonaron con arma y me pasaron al baúl de otro carro, yo tenía una camioneta Cherokee en ese momento, después de llevarme por muchos barrios de la ciudad, de sacarme toda la plata de los cajeros me soltaron cerca de donde hoy queda la cárcel La Modelo, descalzo, sin chaqueta y en ese momento corra a buscar una URI a poner la denuncia, lo bueno es que recupere el carro", relató el candidato.

De igual manera, el candidato habló sobre la gastronomía tradicional de la capital colombiana al expresar que la Changua le encanta, aunque dice que "es un invento rarísimo y hay que darle un premio Nobel al que se inventó que a la leche le podemos echar cilantro".

Así mismo, el político se refirió a otros platos como el Ajiaco que también le gusta mucho y dijo que era su almuerzo cuando trabajó en el Congreso, también disfruta mucho de remojar el pan en el chocolate, pero que lo prefiere en agua "porque la leche a esta edad ya empieza a sentar mal".

Y recomendó la plaza de Mercado de Restrepo, que es una de sus preferidas, porque fue la plaza donde iba a mercar con su familia en su infancia cuando vivía en el barrio Quiroga.