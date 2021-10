Habilitan puntos de vacunación contra covid-19 en Estaciones de Transmilenio

Además habrá estaciones y portales de Transmilenio que también contarán con el servicio de vacunación, teniendo en cuenta las ocupaciones de los ciudadanos que se dirigen hacía sus lugares de trabajo o estudio.

Estas son:

Portal 20 de Julio

Portal Tunal

Portal Sur

Portal El Dorado

Portal Suba

Portal Américas

Portal 80 (Únicamente Docentes)

Estación Ricaurte

Sin embargo, para las mujeres en estado de embarazo, quienes tienen el 50% de probabilidad de muerte ante la Covid 19, se van habilitar puntos específicos, para darles prioridad a su vacunación, Sin importar o no si están afiliadas o no a alguna IPS, los puntos habilitados son:

Hemeroteca de la Universidad Nacional.

Unidad de Servicios de Salud Vista Hermosa.

Hospital La Victoria.

Plaza Jubileo Compensar.

Movistar Arena.

Cafam Floresta.

Los horarios disponibles en cada uno de los puntos será de 8:00 a.m a 5:00 p.m a excepción de la Hemeroteca Universidad Nacional (8:00 a.m a 4:00 p.m) y Vista Hermosa (7:00 a.m a 2:00 p.m) o en su defecto hasta agotar existencia.

