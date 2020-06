Habilitan subida de ciclistas en Bogotá al sector de 'Patios'

El Instituto de Recreación y Deporte (IDRD) confirmó que desde esta semana se permitirá la subida de ciclistas al sector de 'Patios', en la vía que conduce de Bogotá a La Calera.

Sin embargo, según la directora del Instituto, Blanca Inés Durán, solamente se permitirá que los deportistas lleguen hasta el peaje que divide el municipio con la capital del país: “La subida está permitida pero se deben tener en cuenta las recomendaciones".

“Uso obligatorio de tapabocas que tape nariz y boca, no se puede hacer ejercicio en grupos o equipos, que no se conformen aglomeraciones en los puntos de parada y solamente llegarán hasta algún punto porque la salida de la ciudad no está autorizada”, añadió la funcionaria.