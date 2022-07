Habitante de calle encontró cadáver al sur de Bogotá y descubrió que se trataba de su hermano

Un impactante hecho sacudió en las últimas horas a los habitantes de la localidad Antonio Nariño, luego de que un habitante de calle recibiera la que fuera la peor noticia de su vida, pues después de encontrar un cuerpo sin vida debajo de un puente, se enteró que se trataba de su hermano.

Los hechos que ocurrieron en la carrera 27 con calle octava sur, y lo que se pudo conocer al respecto, es que el habitante de calle había sido alertado por varios vecinos del sector y una vez llegó a este lugar, pudo notar que, en efecto, el occiso era su hermano quien era tres años mayor que él y que su cuerpo tenía signos de tortura.

Al hacer este hallazgo, el hombre no dudó en poner en aviso a las autoridades quienes se acercaron al lugar de los hechos para acordonar el lugar y hacer el respectivo levantamiento del cadáver.

Entre su dolor, el hombre habló en varios medios de comunicación y manifestó que “Yo lo vi, estaba desnudo y con varias puñaladas. Hago un llamado a la familia de Henry Leonardo Carrillo, que me disculpe por no haberlo cuidado, me mataron a mi hermanito y que se acerquen para darle sepultura porque no aguanta que se quede como un nn”.

Ahora varias pistas encontradas por el cuerpo del CTI alrededor de donde se encontraba el hombre sin vida, van a hacer pieza clave para determinar que fue lo que sucedió y desde ya se encuentran trabajando para dar con el paradero de los responsables de este atroz crimen.