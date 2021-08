Habitantes de barrio en el norte de Bogotá denuncian violencia del Esmad en desalojo

La comunidad del sector Santa Cecilia II parte baja de la localidad de Usaquén denunció que el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) los atacó en medio de un operativo de desalojo, dejando 14 personas heridas, entre ellas mujeres y niños.

El hecho se registró en medio de un proceso de desalojo que ordenó Gestión del Riego, después de determinar que la zona es de riesgo inminente para la vida de quienes habitan en este lugar.

RCN Radio hizo un recorrido por la zona y encontró que había varias personas heridas ocularmente, en brazos, piernas y abdomen, el presunto abuso policivo hacia la comunidad se evidenció en los videos que los mismos habitantes del sector grabaron y las fotografías de como quedaron sus cuerpos luego del presunto uso de excesivo de la fuerza.

Lea también: Cerca de 400.000 migrantes tendrán registro biométrico en Bogotá

"En este momento me dirijo a donde un doctor porque como puede ver yo tengo dañada la retina de mi ojo porque el Esmad me agredió con esas armas que ellos utilizan, no queríamos violencia pero nos sacaron a la fuerza, le pegaron a otras personas y a quien se atravesara para impedir el desalojo de las viviendas", dijo Pedro León habitante del barrio Santa Cecilia.

"Estábamos en paz, solo nos quieren sacar sin darnos nada, les dijimos que no queríamos violencia y llegaron agrediéndonos, le pegaron a mi esposo, maltrataron a muchos vecinos que están heridos y me tiraron una bomba de humo azul, aún me siento mal por eso, mi esposo esta mal del ojo y en el medico le dijeron que necesitaba una cirugía porque tiene la retina desprendida" manifestó Jhoana Lozada habitante del sector.

Le puede interesar: Extranjero golpeó y robó a odontóloga simulando ser paciente

"Salí a llamar a mi sobrino que estaba defendiendo a otro compañerito y empezaron a tirar gases hacia donde yo estaba, le pegaron a los niños, y a mi también, míreme, tengo mi brazo adolorido, no les importa que uno sea mujer y ya con la edad que tengo y pues me operaron hace un mes y aún me duele, Claudia López debería poner la cara", manifestó con la voz entrecortada María Blanca Fonseca líder del sector.

Por su parte la Secretaría de Hábitat del Distrito respondió que, "debido al alto riesgo no mitigable declarado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático (IDIGER), se presenta en el polígono de Santa Cecilia II parte baja, localidad de Usaquén, y considerando las afectaciones de los últimos meses por la temporada invernal, 10 casas debieron ser evacuadas de forma inmediata y 6 de estas demolidas por presentar daños irreparables en su estructura y por ser un riesgo inminente para la vida de quienes habitan el sector", dice el comunicado emitido por la entidad.