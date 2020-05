Habitantes del barrio Altos de la Estancia en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá, aseguraron que tras varios desalojos aún no han recibido ayudas por parte de las autoridades distritales y que tampoco han sido reasentados en medio de la cuarentena por la propagación de la COVID-19.

Varios de los afectados quienes permanecen literalmente en las calles de esa zona de la ciudad, aseguraron que no saben para dónde ir y le pidieron a la Alcaldía que habilite albergues o espacios temporales para ser atendidos, al menos mientras se supera la emergencia por esa enfermedad.

“No dicen nada. Tenga uno o no papeles, va para afuera. Los únicos que nos han ayudado son los de Derechos Humanos que han traído comida y así es que hemos podido comer acá en la comunidad”, dijo un ciudadano.

Otro de los habitantes afectados de esa zona precisó que “prometieron albergues y albergues no hay. Incluso, un muchacho acá está viviendo dentro de un plástico; le había prometido albergue y no le han solucionado nada y eso que él tiene sus papeles en regla y todo”.

Una de la vocera de los habitantes desalojados señaló que “lo único que dicen es que salgamos de las casas o nos sacan a las patadas y desafortunadamente nosotros no tenemos para donde irnos. Estamos aquí luchándola para que no nos tumben las viviendas, además no podemos trabajar, somos recicladores y al día no ganamos ni 20 mil pesos”.