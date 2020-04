Habitantes de Usme bloquean vía al Llano por falta de ayudas

Los residentes del barrio Orquídeas en la localidad de Usme, en el sur de la capital, llevaron a cabo un bloqueo de la vía al Llano a la altura del kilómetro diez, denunciando que no tienen alimentos y muchos se han quedado sin trabajo.

“Bloqueamos la vía porque nadie nos ayuda, estamos desesperados porque nuestras familias tienen hambre. Hay niños, ancianos, mujeres embarazadas y la mayoría de nosotros trabajaba como vendedores ambulantes o en empresas de carga pero ya nos hemos quedado sin trabajo”, dijo José Zamora, uno de los manifestantes.



Atravesando tejas de plástico, sillas de madera y escombros, las personas hicieron hogueras para cerrar el paso en la zona dejando más de 30 camiones sin poder transitar.

Habitantes del barrio Las Orquideas (Usme), sur de Bogotá, bloquean la Vía al Llano en el km 10, en protesta por la falta de ayudas humanitarias. pic.twitter.com/Zcc4v5PUsE — Fabián Trujillo (@fabianTBG) April 28, 2020

“Aquí nos vamos a mantener en protesta, necesitamos trabajar, sino nos van dar comida, perfecto, no pedimos todo regalado pero sí que podamos salir a rebuscar el sustento”, sostuvo Diego Mora, otro de los habitantes.



En el barrio habitan más de mil personas, la mayoría vive de a tres familias por vivienda y muchos ya no tienen recursos para pagar arriendos.



“Yo trabajaba etiquetando medicamentos en un hospital y me echaron, ya no tengo ahorros y tengo a mi familia a punta de agua de panela desde hace cinco días”, indicó Leidy Jiménez.



“El plazo del arriendo se venció y no sé que voy hacer con mis tres hijos, por ahora sé que no me pueden sacar pero una vez pase esta situación, ¿cómo voy hacer si perdí mi trabajo?”, manifestó Fany Vásquez, otra de las protestantes.



En medio de la carretera, las personas caminaban y gritaban arengas: “queremos solución, no más mentiras”.



La situación se complica ya que dicen que los recibos públicos se han incrementando considerablemente y esto les genera más deudas con los arrendatarios, quienes también manifiestan su preocupación porque esas deudas las tienen que asumir ellos.



También indican que la especulación de precios les hace imposible la situación, “Cómo es posible que una cubeta de huevos valga $18.000, el arroz que se compraba en promedio a $25.000 por paca ahora está a $60.000”, denunció Luz Mora, otra de las afectadas por la situación del aislamiento.



Se espera que en las próximas horas el Distrito responsa ante las denuncias y situación que atraviesan estas personas.