Habitantes de vereda Los Cerezos, cerca de Monserrate, protestan ante posible desalojo

Con trompetas, cacerolas, pitos y elementos útiles para hacer ruido, los habitantes de la vereda Los Cerezos, cerca del cerro Monserrate de Bogotá, piden se detenga el desalojo programado por el distrito en ese lugar.

Los manifestantes, que integran un total de doce familias que desde hace cincuenta años habitan en este sector, aseguran que es necesario les den una vivienda digna.

De igual forma, aseguran que desde hace varios meses han tratado que el Distrito de Bogotá los atienda, pues aseguran que si son desalojados de este punto no tienen a donde ir.

"Aquí hay niños y adultos mayores, mujeres y madres cabeza de hogar; entonces no es justo que no saquen sin antes solucionarnos una vivienda digna. No tenemos para dónde irnos, no sabemos qué hacer", dijo Sonia Andrade, habitante del sector.

Según señalaron, en caso de ser desalojados tendrían que irse directamente a las instalaciones del Acueducto de la ciudad de Bogotá o en su defecto a la alcaldía. Esto para pasar allí la noche y persuadir al Distrito para que le solucione su problema de vivienda.

De igual forma, los habitante del lugar señalaron que la administración Distrital les ofreció $250.000 por familia como un subsidio, para que con él puedan pagar un lugar donde alojarse. Sin embargo, esto aseguran que no es suficiente.

La alcaldía local de Santa Fe se reunió con los manifestantes con el objetivo de escuchar su solicitud y preparar el inicio de una mesa de diálogo, en la que puedan acordar la forma en la que estas familias salgan voluntariamente del lugar.

Frente a esta mesa, los habitantes de Los Cerezos pidieron presencia de la alcaldía mayor, con el fin que se tomen decisiones de fondo y definitivas.

"Por ahora ellos dicen que no nos van a sacar, pero eso es solo por un rato y se necesita que nos den upes soluciones reales y definitiva", dijo la habitante del sector.