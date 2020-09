Habla el amigo que iba con abogado que murió tras descargas eléctricas

Juan David señaló que al llegar al CAI encontró a Javier desmayado y sin movimiento alguno, por lo que le pidió a los policías que dejaran que se lo llevaran para el hospital.

“Cuando llego al CAI mi amigo ya no se movía, estaba desmayado y mi otro amigo me dijo que lo molieron a golpes. Les pedí que me dejaran llevarlo a la clínica, creo que si yo no llego no lo llevan a la clínica. Lo subimos a la patrulla y lo trajimos”, detalló.

Cuando llegan a la Clínica Infantil Santa María del Lago “ya estaba muerto, el médico me dijo que murió a raíz de los golpes que le dieron”, agregó.

Sobre la riña que supuestamente ocurrió y por la que las autoridades recibieron un llamado para llegar a la zona, Juan David aseguró que no fue así, no hubo tal riña que hayan intervenido.

“Los policías se fueron del hospital y después se inventaron que había una riña de 8 personas, eso es mentira, están los videos de los apartamentos. Le metieron cinco o seis choques eléctricos y el último se lo dejaron mucho tiempo”.

“Lo hicieron con sevicia, a él lo asesinaron y en el CAI le siguieron dando golpes”, puntualizó.

Contó que el abogado tenía dos hijos menores de edad. “Un coronel habló conmigo y me dijo que supuestamente los dos policías están suspendidos” y el hecho en investigación.