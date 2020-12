¿Habrá una nueva cuarentena en Bogotá? Claudia López habló del tema

Aunque los alcaldes Jorge Ospina de Cali y Daniel Quintero de Medellín decretaron toques de queda en sus ciudades, la máxima autoridad de la capital colombiana, Claudia López, expresó que “en vez de toques de queda lo que se debe hacer es acelerar con la vacunación” del Covid-19 para reducir los riesgos que se están presentando día a día en Bogotá y Colombia.



Como bien es cierto, diciembre es una fecha en donde las familias colombianas desean reunirse con sus seres queridos para pasar un momento agradable, la alcaldesa de Bogotá recomendó que quienes deseen, deberán “realizar un aislamiento voluntario” por lo que tendrán que hacer las novenas de forma virtual y así impedir riesgos epidemiológicos.



En una entrevista con el periódico El Tiempo y City Tv, Claudia López sugirió a los bogotanos -y colombianos- las acciones a realizar para el 24 y 31 de diciembre en donde se espera que se acaten las medidas de bioseguridad. No obstante, le envió un mensaje al gobierno colombiano en donde resaltó que tanto ella como su gabinete están “dispuestos a colaborar” con lo que se estime pertinente para las vacunaciones contra el coronavirus: “somos respetuosos de estas negociaciones, son muy delicadas y el Gobierno Nacional está haciendo su mayor esfuerzo, pero si podemos colaborar estamos dispuestos".

“En vez de toques de queda deberíamos estar acelerando el plan de vacunación, ha pasado más de un año de la pandemia (…) Nada de toques de queda o cuarentenas, la herramienta es el autocuidado, la bioseguridad y la vacunación”, fueron las palabras de López tras conocer las medidas de sus colegas en Cali y Medellín.



Además, agregó que si bien es cierto no habrá toques de queda ni mucho menos cuarentenas, los ciudadanos deberán actuar como gente responsable y autocuidarse: “no esperar a que la Policía o el Ejército nos encierren o nos ordenen no salir porque eso se puede hacer durante tres días, pero esa no debe ser la salida”.



Luego de que anunciara la no cuarentena, expresó que sí limitará el expendio de bebidas alcohólicas, restaurantes o gastrobares después de las diez de la noche. Por otra parte, también dejó claro que hasta el momento el pico y placa seguirá en funcionamiento; no obstante, su gabinete no tiene en mente retirarlo.