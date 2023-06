Hace falta entregar el 40 % de los diseños del metro: Distrito sobre sanciones a consorcio chino

Luego de que se cumplieran los tiempos estipulados para que el concesionario chino Metrolinea 1 (ML1), entregara al 100 % los diseños no objetados, con fecha inicial 30 de marzo de 2023, la Empresa Metro de Bogotá (EMB) sancionó con una multa de de 812 millones de pesos a dicha firma, argumentando que el avance entregado apenas va en un 40%.

En diálogo con RCN Radio, Ricardo Cárdenas, gerente general (E) de la (EMB), mencionó las obligaciones que no cumplió el concesionario, las cuales “están divididas en 315 paquetes; habiendo logrado hasta el momento la no objeción de 188, hasta el pasado 9 de junio”.

Cárdenas señaló además que este valor seguirá aumentando hasta que el concesionario logre el 100% de la entrega y diseño de detalle principal del proyecto.

“Estos estudios y diseños de detalle principales hacen referencia a los diseños del viaducto, las estaciones de Metro, los edificios, patio taller y los diseños de material rodante, que son los diseños que debería haber entregado; esos diseños están divididos en 315 paquetes de los cuales ya logró la no objeción de 188; es decir el 70 %, esto fue lo que logró a corte del 9 de junio. Al concesionario le hace falta un 40 %, para lograr la no objeción que eso lo logrará en los próximos días o semanas”, expuso el gerente encargado.

¿En qué afecta este retraso?

Cárdenas aclaró que actualmente hay tres proyectos vigentes que siguen ejecutándose sin ninguna novedad, a pesar de dicho retraso.

“Actualmente tenemos tres frentes de obra importantes en ejecución que en el patiotaller, en la Calle 72 donde habrá un intercambiador vial y unos puentes vehiculares en la Avenida 68 con Primero de mayo, esas obras están adelantándose sin ningún retraso y este 60 % de los diseños que ya tenemos nos permiten adelantar las obras de los próximos seis meses. Es decir, en este momento no tendríamos ningún retraso o afectación en la entrega y operación del Metro que será en el mes de marzo del 2028”, recalcó.

Cárdenas agregó que “tenemos en este momento diseños para poder seguir avanzando con el proyecto en este año; es decir que en el caso de que el concesionario entregue los diseños como esperamos nosotros en las próximas semanas, no habría ningún impacto sobre el cronograma del proyecto”.

El funcionario se refirió a la complejidad del proyecto y señaló que son “temas estructurales, arquitectónicos, metroferroviarios que no es sencillo lograr ajustar, según lo ha pedido la interventoría y que requiere ajustes en otros paquetes. Este es un proyecto bastante complejo. El concesionario está trabajando diligentemente en obtener la no objeción y esperamos que la interventoría haga la no objeción en las próximas semanas”, indicó Cárdenas.